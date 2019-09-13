Учительница занялась сексом с учеником, соблазнив его порно

Учительница. Иллюстративное фото / Фишки

В штате Миннесота (США) 23-летняя учительница несколько месяцев соблазняла 15-летнего школьника, посылая ему свои интимные фотоснимки и видеоролики.

Соответствующее сообщение опубликовали британские таблоиды The Daily Mail. По данным журналистов, однажды обезумевшая от похоти девушка просто забрала мальчика с урока физкультуры и отвезла его к себе домой. Где и занялась с подростком сексом.

Однако вскоре информация об их сексуальной связи просочилась к другим школьникам. Те быстро сообщили в администрацию школы.

Полицейские уже предоставили в суд интимную переписку учительницы и подростка в приложении Snapchat.

Напомним, ранее в штате Калифорния (США) учительница занималась сексом со школьником в перерывах между уроками. До этого в городе Лодай (штат Нью-Джерси) учительницу и дочь мэра отдали под суд за секс с 16-летним учеником.