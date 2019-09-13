Учительница занялась сексом с учеником, соблазнив его порно

13 сентября 2019, 04:41

Очередной случай из разряда - "Учительница первая моя, по школе и интимная".

Учительница, секс, сексуальная учительница
Учительница. Иллюстративное фото / Фишки

В штате Миннесота (США) 23-летняя учительница несколько месяцев соблазняла 15-летнего школьника, посылая ему свои интимные фотоснимки и видеоролики.

Соответствующее сообщение опубликовали британские таблоиды The Daily Mail. По данным журналистов, однажды обезумевшая от похоти девушка просто забрала мальчика с урока физкультуры и отвезла его к себе домой.  Где и занялась с подростком сексом.

Однако вскоре информация об их сексуальной связи просочилась к другим школьникам. Те быстро сообщили в администрацию школы. 

Полицейские уже предоставили в суд интимную переписку учительницы и подростка в приложении Snapchat.

Напомним, ранее в штате Калифорния (США) учительница занималась сексом со школьником в перерывах между уроками. До этого в городе Лодай (штат Нью-Джерси) учительницу и дочь мэра отдали под суд за секс с 16-летним учеником.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
США секс интим ученик учительница
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

05:07
"Видевший сквозь время" Мессинг назвал самые уникальные знаки Зодиака
04:41
Учительница занялась сексом с учеником, соблазнив его порно
04:17
"Сиси дома забыла": Бузова заинтриговала пикантным фото
04:03
Везли ребенка в больницу: в Киеве машина скорой на бешеной скорости влетела в легковушку Видео
03:11
Мы не одиноки: ученые нашли планету с пригодными для жизни условиями
02:35
"Крот" ЦРУ под носом у Путина: СМИ откопали новые сведения
01:50
Эксперты рассказали, как уберечься осенью от простуд
01:17
Ученые назвали неожиданную причину диабета
00:43
Мисс Украина-2019 стала Маргарита Паша: соблазнительные фото Фото Видео
00:22
"День сурка": в США девушка каждый день просыпается 11 июня
12 сентября, четверг
23:55
Военный прокурор Чумак разберется с приказами Порошенко по Иловайску
23:30
Сенцов сжег привезенную из России тюремную робу
23:04
В России похвастались итогами переговоров Путина и Нетаньяху
22:37
Россия и Чехия поспорили из-за переноса памятника советскому маршалу Коневу
22:05
Освобожденный узник Гриб пояснил отсутствие рукопожатия с Зеленским Видео
21:42
Зеленский произвел важные перестановки в контрразведке СБУ
21:29
Обезумевший ревнивец организовал анальное изнасилование "любовника" своей жены
21:24
На улицах Киева появился курьер-Иисус Христос: забавное видео
21:18
Капитан Яны Капу рассказал, как корабельная собака покарала российских ФСБшников
20:45
Зеленский рассказал о том, что будет с жильем для освобожденных из лап Кремля моряков
20:43
В России резко ответили на желание "ДНР" войти в ее состав
20:27
Ускорение законов. Рада расправилась с бумажным документооборотом в парламенте
20:15
Крепостная 2 сезон: что было в 15 и 16 сериях сериала Видео
20:14
Адвокат рассказал, как визиты Медведчука в РФ влияли на освобождение украинцев из тюрем
19:58
Дочь Цемаха рассказала о планах после возвращения на Донбасс Видео
19:54
Пенсии жителям Донбасса: в Раде решили помочь жителям "ЛДНР" "чувствовать себя людьми" Видео
19:53
Мошенницы с Уолл-стрит: о чем фильм с Дженнифер Лопес Фото Видео
19:30
"Начал танцевать - она хватает за хер и хочет сосать": интервью с киевским стриптизером
19:27
До победного конца: Зеленский договорился с Финляндией о борьбе с Путиным
19:02
"На работе как дома": "слуга народа" стал звездой сети, разувшись в Раде
18:45
"Депутаты, а не зеленые кнопки": Геращенко отреагировала на запрет посещать Раду Видео
18:34
Каждый раз: Monatik оказался в ванной с горячей брюнеткой Видео
18:30
Зеленский требует провести встречу "нормандского формата" в сентябре
18:23
Законопроект о лишении мандатов депутатов-перебежчиков снимут - Арахамия
18:22
Зеленский рассказал, когда и в каких условиях встретится с Путиным
18:13
В Словении требуют отставки президента за высказывание об Украине и Турции
18:04
"В порно": Шурыгина выставила голый зад на интимном фото
17:58
Назад в СССР: Рада провалила отмену советских законов и актов в Украине
17:52
Пятница 13-е выпала на черное полнолуние: как уберечься знакам Зодиака Фото
17:43
У партий Ляшко и Тимошенко заберут в бюджет 250 тысяч гривен
17:40
ПриватБанк: оплата на кассе теперь производится по-новому
17:35
В Мариуполе студенты перелезают через забор из-за странной прихоти ректора Видео
17:31
Соратник Авакова намерен баллотироваться в мэры Мариуполя Видео
17:10
Нафтогаз опубликовал список контор, из-за долгов которых отопительный сезон под угрозой
17:00
"Прокуроропад" продолжается: Рябошапка подписал новые приказы на увольнение
16:54
"Аж жить не хочется": видео Якубовича в инвалидном кресле напугало людей Видео
16:45
"Я бы тебе, нах*й, в *бло, дал": Алиев устроил скандал с полицией - видео Видео
16:37
"А почему не из термокружки?": Путин тяпнул водки и стал посмешищем в сети Видео
16:34
Очередной новоизбранный нардеп угодил в скандал Видео
16:30
Ликвидация УПЦ КП: у Филарета похвастались победой над Минкультом в суде Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять