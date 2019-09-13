Каких секс-кукол больше всего вожделеют мужчины: шокирующие выводы

Секс-кукла / vancourier.com

Мужчины регулярно заказывают изготовление секс-игрушек с внешностью девушек и друзей.

Соответствующее сообщение было опубликовано порталом Dailystar.

"С точки зрения персонализации мы делаем все что угодно - знаменитостей, любого человека, который вам нравится или даже изображающих уже умерших людей", − рассказала журналистам Джейд Стэнли, собственник компании-производителя Sex Doll Official.

Параллельно со спросом на подружек/жен друзей, люди также часто заказывают копии соседок по дому и светской львицы Ким Кардашьян.

Однако обходится такая секс-игрушка крайне недешево. Цена сделанной по спецзаказу секс-куклы может достигать около 5 тысяч долларов США (в районе 123 тысяч гривен).

Напомним, ранее мужчина взорвал надувную секс-куклу в самолете на Ибицу. До этого в Украине откроют первое "гнездо разврата" с секс-куклами.