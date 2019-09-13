Каких секс-кукол больше всего вожделеют мужчины: шокирующие выводы

В общем, в вопросах заказов специальных и дорогих секс-кукол мужчины себя проявляют еще теми затейниками и развратниками.
Мужчины регулярно заказывают изготовление секс-игрушек с внешностью девушек и друзей.
Соответствующее сообщение было опубликовано порталом Dailystar.
"С точки зрения персонализации мы делаем все что угодно - знаменитостей, любого человека, который вам нравится или даже изображающих уже умерших людей", − рассказала журналистам Джейд Стэнли, собственник компании-производителя Sex Doll Official.
Параллельно со спросом на подружек/жен друзей, люди также часто заказывают копии соседок по дому и светской львицы Ким Кардашьян.
Однако обходится такая секс-игрушка крайне недешево. Цена сделанной по спецзаказу секс-куклы может достигать около 5 тысяч долларов США (в районе 123 тысяч гривен).
Напомним, ранее мужчина взорвал надувную секс-куклу в самолете на Ибицу. До этого в Украине откроют первое "гнездо разврата" с секс-куклами.