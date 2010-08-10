На виновных в пожаре в лесхозе завели дела

Сотрудники правоохранительных органов Днепропетровской области установили виновных в пожаре в Новомосковском военном лесхозе. Ими оказались работники лесхоза, которые трудились на заготовке леса. Об этом в ходе совещания на месте пожара сообщил начальник ГУ МВД Украины в Днепропетровской области Виктор Бабенко, информирует УНИАН. «Проводилась вырубка леса – мы до сих пор устанавливаем, была ли она санкционирована. Работники лесхоза трудились на заготовке леса, бросали окурки, готовили еду – это и стало причиной возгорания. На сегодняшний день начальник лесхоза и все виновные работники установлены и проходят по уголовному делу», – сказал Бабенко. По словам председателя Днепропетровской облгосадминистрации Александра Вилкула, задержанные отказывались признавать свою вину. Более того, они перекладывали вину на военных, которые в это же время проводили учения на территории Гвардейского. Как сообщалось, пожар в Новомосковском военном лесничестве возник 3 августа. Прокурор Днепропетровской области возбудил уголовное дело против директора военного лесхоза по факту служебной халатности, которая повлекла тяжкие последствия, по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины. 6 августа прокуратурой был задержан директор ГП «Новомосковский военный лесхоз» Анатолий Мицкан. По его данным, пожаром в Новомосковском военном лесхозе повреждено более 1300 га лесного массива. Из них 250 га уничтожено верховым пожаром, 1050 га – беглым низовым и стойко-низовым пожаром.