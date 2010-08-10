Медики назвали причину смерти студента в Запорожье

Руководство Запорожского юридического института опровергло информацию медиков о том, что курсант института, 17-летний Родион Брозко, умер во время занятий физкультурой. Об этом заявил руководитель вуза Сергей Алферов, информирует «Интерфакс-Украина». По словам Алферова, в понедельник утром проводились ознакомительные занятия первых учебных дней для первокурсников - ознакомление с распорядком дня, обустройством учебных классов. С ними провели порядка 2,5 часов занятий, и около 11.00 был перерыв между занятиями. Именно в этот перерыв Брозко поднялся на 3-ий этаж спального корпуса, где проживают курсанты, зашел в комнату, и именно там ему стало плохо. Дневальный доложил, что парню стало плохо, и позвал медиков. Алферов предоставил свидетельство о смерти №34 от 10 августа 2010 года, в котором отмечено, что смерть наступила «вследствие заболевания». Причина смерти – «ишемический инфаркт ствола головного мозга на фоне артериальной гипертензии». Это официальный диагноз, который показало вскрытие. Расследование продолжается. Начала свою работу экспертная комиссия. Как сообщалось, трагедия произошла во вторник. При этом заместитель главного врача Больницы скорой помощи № 5 города Запорожья Сергей Баранник заявил, что смерть 17-летнего курсанта Запорожского юридического института могла наступить в результате интенсивных физических нагрузок, противопоказанных во время аномальной жары. Молодой человек некоторое время находился в коме, а температура его тела составляла 41,7 градусов. Были проведены интенсивные реанимационные мероприятия. С диагнозом «нарушение мозгового кровообращения» парня доставили в Запорожскую областную детскую больницу, где к вечеру он скончался.