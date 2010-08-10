В Одессе бизнесмена застрелили на глазах сына

В воскресенье в Одессе средь бела дня был убит бизнесмен. Как сообщили в пресс-службе облУВД, 39-летний предприниматель погиб от огнестрельного ранения в область правого плеча. Как сообщил источник «Сегодня» в правоохранительных органах, в 15.40 бизнесмен Владимир Г. на джипе BMW подъехал к своему дому в районе улицы Толбухина. Вместе с погибшим, по словам источника, в автомобиле находились его мать и сын 14 лет. В этот момент к машине подбежал мужчина — в его руках было оружие, похожее на дробовик. «Водитель заметил его и быстро велел сыну и матери пригнуться. Нападавший выстрелил в салон и убежал. Возможно, намерений убивать у нападавшего не было, он хотел припугнуть, но просто не рассчитал угол, ведь подбежал он сзади, а не со стороны водителя», — добавляет источник. Но пуля угодила в человека — бизнесмен погиб на месте. Милицию вызвала мать погибшего. Следствие рассматривает несколько версий убийства, начиная от бытовой и заканчивая бизнес-отношениями. Владимир был одним из руководителей фирмы в сфере отопительного оборудования, сообщили родственники погибшего. Вместе с тем, близкий к семье погибшего источник утверждает, что якобы покойный одолжил около $200 тыс. человеку, с которым его связывали бизнес-интересы, но тот долгое время не возвращал деньги. По его словам, бизнесмена хотели просто припугнуть, но вышло иначе.