На затонувшем византийском судне в Крыму нашли амфоры

Подводные археологи нашли уникальные находки на византийском судне у берегов Крыма. Дайверам наконец удалось попасть на судно, затонувшее тысячу лет назад неподалеку Фороса, сообщает ТСН. Судно нашли в 2009 году с помощью подводного робота на глубине 126 метров. Находку назвали сенсационной, ведь, несмотря на возраст, корабль сохранился на 70%. Дайверы пять раз пытались окунуться туда, но тщетно. Мешали сильное течение и штормы. Удалось не только добраться до древнего судна, но и вынести оттуда уникальные артефакты - три амфоры. Несмотря на то, что они пролежали в воде тысячу лет, емкости с виду как новые. Изучение корабля продлится минимум пять лет, считают ученые. Они мечтают поднять судно кусочками на поверхность и собрать его. Главной тайной остается ящик, лежащий на корабле. В ней могут быть документы или сокровища.