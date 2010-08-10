Налоговики нашли в Одессе склад с паленым элитным алкоголем

В Одессе сотрудники областной налоговой милиции обнаружили на одном из складов 13 тыс. бутылок элитного алкоголя, сообщает «Сегодня». В частности правоохранители изъяли более 2 тыс. бутылок дорогого виски брендов «Чивас» (бутылка настоящего напитка стоит от $100), «Редлейбел», «Джеймсон», «Балантайз», которые хранились на складе с «левыми» акцизными марками. Здесь же нашли около 30 тыс. пачек сигарет без документов, удостоверяющих происхождение этого товара. По данным налоговой, нелегальный товар сомнительного качества реализовывали в одной из торговых сетей региона. Стоимость изъятого контрафакта — 850 тыс. грн. Ответственных за хранение элитного табака и алкоголя милиция не нашла.