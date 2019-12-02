Частные тюрьмы и СИЗО: почему они не скоро появятся в Украине

Привилегии для заключенных в виде частных СИЗО в Украине противоречат Конституции. Тем более, что платить деньги за гостиницы для преступников наше общество еще не готово.
На днях министр юстиции Украины Денис Малюська анонсировал массовое закрытие тюрем и заявил о намерении попробовать дать возможность работать частным СИЗО в качестве пилотного проекта.
"По сути это будет что-то вроде хорошо охраняемых гостиниц, где лица, у которых есть средства, смогут находиться, ожидая приговора суда. За счет этих средств мы частично сможем покрывать расходы на пребывание лиц, которые будут находиться в обычных следственных изоляторах. Попробуем сделать хотя бы на одном пилотном проекте. Посмотрим насколько эта бизнес-модель работает и в дальнейшем попробуем расширить этот эксперимент, если он окажется успешным на всю территорию Украины. Для этого потребуется немного изменить законодательство, но это в наших первоочередных планах", - рассказал министр.
Дорогое удовольствие
Напомним, в 2016 году Минюст уже грозился строить новые СИЗО в четырех городах Украины – Киеве, Львове, Одессе и Черновцах. Тогда, как утверждал экс-глава Минюста Павел Петренко, их должны были строить за счет инвесторов. Однако на деле до постройки отдельных зданий для СИЗО дело так и не дошло – например, в Лукьяновском СИЗО в Киеве успели сделать только капитальный ремонт одного из корпусов уже существующего здания.
Но это и не удивительно, ведь строить новые здания по современным европейским стандартам – удовольствие не из дешевых. Как рассказал Главреду адвокат Дмитрий Ягунов, ранее только проект следственного изолятора в пгт. Коцюбинское под Киевом, где должны были строить новое здание, рассчитанное на 2300 заключенных, был оценен в 14 миллионов долларов. При этом, в сравнении с другими странами, даже эта сумма - сущие гроши, так как по словам эксперта, полноценные тюрьмы для заключенных в других странах стоят на порядок дороже. Например, в США новая тюрьма на 900-1200 человек стоит в среднем от $100-160 млн (около 2,3 млрд – 3,8 млрд грн.), а в Канаде постройка новой тюрьмы обойдется для 1000 заключенных обходится почти в полмиллиарда долларов (около 12 млрд гривен).
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"Современное учреждение для отбывания наказаний, обустроенное всем необходимым современным оборудованием, энергоэффективное, с минимальным числом работников, будет стоить его строительство с нуля около €300 млн на тысячу заключенных. Это огромные средства, не уверен, что наше общество готово в это инвестировать", - рассказал Малюська.
Адвокат, экс-глава Пенитенциарной службы Украины Сергей Старенький объясняет, что в той же Европе колонии, в которых удерживаются 1000 человек – это нонсенс.
"Там максимум по 200-400 человек. Для них 500-600 заключенных – это уже слишком много, так как такие большие учреждения тяжело контролировать. А у нас наоборот, 600-1000 человек – норма при катастрофической нехватке персонала. Ведь на практике это происходит так – в колонии на 700 человек за ними следят три прапорщика внутри колонии и 4-5 автоматчиков по периметру", - говорит эксперт.
Старенький добавляет, что частные СИЗО в принципе отсутствуют в других странах мира.
"Есть частные тюрьмы, но там они существуют совсем в другой форме – не заключенный платит за свое пребывание, а ему платят за то, что он находится там и работает, при этом обеспечение этих тюрем происходит за счет частных предпринимателей и фирм. Единственный известный мне пример частного СИЗО – в Колумбии, когда наркобарона Пабло Эскобара государство упрашивало сесть в тюрьму, и он согласился с условием, что он сам себе ее построит. В итоге он построил себе дворец, в котором отбыл наказание и где сидел во время следствия над ним. Но и в Европе и другом цивилизованном мире такого нигде нет", - сказал Главреду Старенький.
По его словам, на данный момент по Украине уже закрыты около 20 колоний. И если продолжить их закрытие, то количество заключенных в оставшихся увеличится и может стать угрозой.
"Обычно закрытие колоний происходит так – расформировывается колония, оттуда по другим колониям развозятся заключенные и там, где были более-менее приемлемые условия содержания, туда они будут набиваться, как сельди в бочку, другие заключенные, которые также отбывают там наказание. Как следствие, увеличение количества заключенных в одном учреждении уменьшает уровень безопасности как самих заключенных, так и населения, которое живет неподалеку от таких учреждений", - добавляет эксперт.
Требуются изменения в законы
Говоря о реформе СИЗО, Малюська оговорился, что прежде чем строить СИЗО в виде гостиниц, необходимо будет изменить действующее законодательство. Сейчас запуск и наличие в стране подобных учреждений противоречит Конституции, так как появление этих учреждений может означать привилегии одних заключенных перед другими, а это – запрещено законом.
Создание "частных СИЗО" - нарушение 24 статьи Конституции Украины, в которой говорится, что "граждане имеют равные конституционные права и свободы и равны перед законом. Не может быть привилегий или ограничений по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и иных убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного положения, места жительства, по языковым или иным признакам"
Адвокат Дмитрий Богуславский отмечает, что если речь идет о полностью частных учреждениях, то есть, без присутствия там государственного персонала, то это фактически означает делегирование государством права на насилие, а значит, требует изменений, в том числе, и в Конституцию.
Но и изменения в Основной закон – далеко не единственное, что требует изменения.
"Если речь идет о частном СИЗО, в котором функции охраны, надзора за осужденными, производства безопасности и оперативной работы будут осуществляться (как и сейчас) представителями государства, а частники возьмут на себя только предоставление "гостиничных услуг", то и это приведет к необходимости изменения закона "О предварительном заключении", других законов и множества подзаконных актов", - говорит Главреду Богуславский.
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"Чтобы это осуществить, безусловно необходимо вносить изменения в законодательство. Но сначала нужно понимать концепцию и знать, кто будет ими опекаться. Одномоментно это у нас сделать не получится, и даже за три года не получится. Мы не Эстония, в которой три колонии на всю страну. У нас 123 исправительных колонии и около 14 СИЗО – то есть, около 140 учреждений", - уточняет эксперт.
Кроме того, к изменениям условий заключенных не готово и украинское общество.
"Общество в принципе пока не готово к тому, чтобы создавать для заключенных условия, которые будут на порядок выше существующих сейчас. Хотя система создана для того, чтобы восстанавливать человека в социальных правах после отбывания наказания или в период, когда человек находится в следственном изоляторе, несмотря на то, что условия во многих СИЗО хуже, чем в колониях. И люди не могут себе представить, как преступник, который отбывает наказание или еще ждет приговора суда за тяжкие или особо тяжкие преступления, в будущем при наличии у него денег может заплатить и, совершив преступление, находиться в лучших условиях, чем, например, семья пострадавшего. Еще спорный вопрос возникает в случае экономических преступлений и взяточничества – если человек сел в тюрьму за взятку, за эти же деньги он будет находиться в шикарных условиях в частной тюрьме", - рассуждает эксперт Украинского института будущего по вопросам правоохранительной системы и судебной власти Андрей Помазанов.
Анастасия Заремба, для Главреда