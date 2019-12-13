Куколд-бедолага: Китаец случайно узнал о съмках в порно своей девушки

Китай, порно / China Press

Житель Китайской народной республики случайно узнал, что его девушка тайком снимается в порно.

Соответствующее сообщение опубликовал портал World of Buzz. По данным журналистов, молодой человек Сяо из китайского города Синай приехал на учебу в Перт (Австралия). Там он познакомился с соотечественницей, с которой быстро начал встречаться.

До поры-до времени все было идиллично, пока в гости к Сяо из Китая не приехал брат. Молодой человек немного пожил у пары. Но улетев домой, он прислал брату гиперссылку на порнографический видеоролик. Тому пришлось смотреть порно.

В нем девушка Сяо занималась сексом на камеру с другими мужчиной. Оказалось, что она под предлогом похода в библиотеку отправлялась сниматься в порно. Более того, девушка перидочески встречалась с мужчинами и имела секс за деньги в эскорт-службе.

Напомним, в Великобритании Дэниэл Макграффин после длительной армейской службы по контракту начал карьеру актера гей-порно. До этого в США аллигатор ворвался на съемки гей-порно.