В санаториях Крыма оздоровят детей, пострадавших от пожаров в России

По инициативе руководителя крымского правительства Василия Джарты на сегодняшнем заседании Совета министров принято решение об организации бесплатного отдыха детей из пострадавших от пожаров регионов Российской Федерации. Об этом сообщили в Главном управлении информационной политики Совета министров АРК, сообщает ИА «Интермедиа консалтинг». «В связи с тяжелой ситуацией в России, сложившейся в результате лесных пожаров, Крым готов оказать помощь и принять на санаторно-курортное лечение детей из пострадавших регионов за счет средств бюджета Автономной Республики Крым», - заявил Джарты. Дети будут размещены в детских санаториях «Симеиз», «Чайка», «Бригантина». Всего Крым готов принять до 300 детей в месяц. «Мы хорошо знаем, что сейчас в России многие люди остались без крова, есть погибшие. Крым, как и вся Украина, не может остаться равнодушным к беде, постигшей российский народ», - заявил он. На заседании правительства Минфину были даны распоряжения предусмотреть соответствующее финансирование, а Минздраву Крыма - провести организационные мероприятия по приему детей.