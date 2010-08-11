Правительство РФ выделит на затопление торфяников около 10 млн $

Правительство РФ выделит на затопление наиболее опасных торфяников в Московской области 300 млн рублей (около 10 млн долларов). Об этом сообщил премьер-министр России Владимир Путин, передает УНИАН. «Я разговаривал с губернатором Московской области, мы выделяем ему из федерального бюджета дополнительно 300 млн рублей на работу по затоплению наиболее опасных очагов и дальнейшему их обводнению», - заявил В.Путин. Он рассчитывает, что будут проведены необходимые работы и созданы такие условия, которые минимизируют негативные последствия в случае наступления пожароопасной ситуации на торфяниках в последующие годы. «Вы знаете, что Москва задыхается в дыму, и это повторяется уже не первый год. Связанно это с тем, что брошены торфяники, на которых раньше работали, никто за ними не следит», - сказал он.