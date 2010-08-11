Украинский атлет стал чемпионом мира по квадратлону

Украинский атлет Анатолий Нестеров стал чемпионом мира по квадратлону. Он на три минуты опередил ближайшего соперника и фаворита гонки Мирослава Подборского. В чешском городе Щедлканы под Прагой прошел 18-й Чемпионат мира по квадратлону на среднюю дистанцию (1,5 км плавания, 7 км гребли, 40 км велогонки и 10 км бега), сообщает ЛИГАБизнесинформ, ссылаясь на спортивного менеджера А.Нестерова. Спортсменам пришлось бороться в сложных погодных условиях под проливным дождем. Наиболее сложным отрезком стала велосипедная дистанция, на которой А.Нестерову пришлось отпустить вперед М.Подборского. В завершающем беговом сегменте украинцу удалось наверстать упущенное и вырваться вперед, что позволило ему финишировать первым.