Телепередачи с платными конкурсами намерены запретить

Комитет по вопросам свободы слова и информации планирует во время седьмой сессии Верховной Рады Украины шестого созыва подготовить к рассмотрению в повторном первом чтении законопроект о внесении изменений в Закон Украины «О телевидении и радиовещании» (относительно регулирования трансляции программ и передач с платными интерактивными конкурсами). Проектом закона (реестр. №4510) предусматривается запретить трансляцию программ и передач с интерактивными конкурсами (играми, викторинами), условия которых прямо или косвенно предусматривают платное обретение лицом статуса ее участника, или в которых телезрителям и радиослушателям с целью получения выигрыша предлагается обратиться к телерадиоорганизации путем осуществления телефонного звонкая, отправки sms-сообщения и т.п., что предполагает взимание средств за соединение или телефонный разговор (кроме каналов с ограниченным доступом), сообщает Zaxid.net со ссылкой на информационное управление ВРУ. Как отмечают в комитете, данное положение планируется не распространять на трансляцию программ или передач по проведению: розыгрышей лотерей; творческих конкурсов, спортивных соревнований; розыгрышей на бесплатной основе с рекламированием (популяризацией) отдельного товара, услуги, торговой марки и т.п. с выдачей выигрышей в денежной или имущественной форме; конкурсов (игр, викторин), условия которых предусматривают бесплатное обретение лицом статуса ее участника и получение участником, который проявил лучшие личные знания и умения, выигрышей в денежной или имущественной форме за личную победу; розыгрышей на бесплатной основе для развлекательных, благотворительных или познавательных целей. Трансляция программ и передач с платными интерактивными конкурсами (играми, викторинами) на каналах с ограниченным доступом, по мнению комитета, должны постоянно сопровождаться текущей информацией об объеме звонков и шансах подключения к студии. Такие программы или передачи должны сопровождаться текстами предупреждения о том, что они являются платными, а каждое предупреждение должно занимать не менее 20 процентов площади (объема) экрана при том, что цвет текста предупреждения должен быть контрастным по отношению к цвету фона предупреждения, подчеркнули авторы законопроекта.