Бывший глава NASA выжил в авиакатастрофе на Аляске

Бывший глава NASA и исполнительный директор американского подразделения компании EADS Шон О'Кифи (Sean O'Keefe), а также его сын выжили в авиакатастрофе на Аляске, сообщает «AFP» со ссылкой на источник в семье О'Кифи. Имя источника не называется. «Reuters» также сообщает, что бывший руководитель NASA c сыном пережили авиакатастрофу, однако ссылается на анонимный источник, близкий к расследованию инцидента. По словам собеседника агентства, смерть также находившегося в самолете бывшего сенатора от штата Аляска Тэда Стивенса (Ted Stevens) подтверждена. Самолет DHC-3 Otter с 9 пассажирами, в числе которых были Стивенс и О'Кифи, разбился на Аляске приблизительно в 450 километрах от Анкориджа около 19:00 9 августа по местному времени. Пятеро из 9 находившихся на борту людей, как сообщалось ранее, погибли. Шон О'Кифи возглавлял NASA c 2001 по 2005. Впоследствии он возглавил подразделение EADS в США. До этого он также занимал ряд высоких должностей, в том числе пост руководителя министерства ВМС США (Department of the Navy). Помимо этого О'Кифи некоторое время входил в совет директоров компании DuPont.