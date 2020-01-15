Нега и соблазн: в Сеть выложили подборку шикарных эротических фото 18+

В Сеть выложили подборку шикарнейших эротических фотоснимков авторства легендарного Антуана Вергла (Antoine Verglas).

Антуан Вергла родился в столице Франции в 1962 году, сообщает портал Камералабс. Получил образование в престижной школе бизнеса ESC он, однако, ушел на телевидение и начал работать ведущим на подростковом шоу Cinq sur Cinq.

Но, в 28 лет, Вергла решился на кардинальные перемены. В 1990-м он переехал в Нью-Йорк - ради карьеры фотографа.Впоследствии ему удалось прославиться в индустрии высокой моды. Он снимал супермоделей Стефани Сеймур, Наоми Кэмпбелл, Клаудией Шиффер и Синди Кроуфорд, создав, впоследствии, несколько серий интимных фотографий в документальном стиле.

Напомним, ранее в Сеть "выложили" серию классических фото с обнаженными моделями Ференца Берко. До этого в сети в Сети опубликовали подборку монохромной эротики авторства Эллен фон Унверт