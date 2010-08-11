Статуя Свободы в Нью-Йорке будет закрыта на ремонт

После празднования 125-летия Статуи Свободы, 12 октября 2011 года, монумент в Нью-Йорке закроют на ремонт. «Согласно проекту в 26 миллионов долларов, будут добавлены огнеупорные лестницы, лифты и выходы», - сообщил начальник монумента Дэвид Лаксингер, информирует «The Telegraph». Сейчас к смотровой площадке, расположенной на 22-м этаже, ведет только одна узкая лестница. Ежегодно по ним проходят более 5 миллионов туристов, а летом памятник принимает по 20 тысяч гостей в день. Предполагается, что реконструкция статуи будет продолжаться минимум 12 месяцев. В течение этого времени туристам придется ограничиться посещением парка вокруг нее. Меры по улучшению системы безопасности администрация парка планировала уже давно. Статую Свободы уже закрывали после террористических атак 11 сентября 2001 года. А в июле из-за ложной пожарной тревоги с монумента пришлось срочно эвакуировать людей.