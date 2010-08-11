ООН призывает помочь Пакистану

Оказание помощи миллионам людей, пострадавших от сильнейших наводнений в Пакистане, является основным приоритетом ООН Об этом заявила представитель организации Элизабет Бирнс, сообщает Радио «Свобода». Заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Джон Холмс намерен выступить в среду с обращением к мировой общественности с призывом оказать Пакистану финансовую помощь. Королева Великобритании Елизавета Вторая сделала личное пожертвование в пользу пострадавших от наводнения. Сумма, которую она перечислила через британский Красный крест, не разглашается. Жертвами сильнейших за последние 80 лет наводнений в Пакистане стали более полутора тысяч человек, пострадали - около 14 миллионов. По оценкам ООН, материальный ущерб от наводнений превышает потери от цунами в Индийском океане в 2004 году, землетрясения в Пакистане в 2005 году и землетрясения на Гаити в 2010 году вместе взятых.