Сексуальный бой: в Украине дети нашли в секон-хенде фаллоимитаторы и подрались ими - фото 18+

Ребенок с фаллоимитаторами / скриншот из видео

В городе Смела, что на Черкасчине дети в одном из секонд-хендов нашли фаллоимитаторы и устроили "побоище" ими.

Соответствующее сообщение и фото были опубликованы в соцсетях в сообществе Подслушано в Смеле.

"Девушка чуть не потеряла сознание от увиденного в одном из секонд-хендов в центре Смелы. Среди подержанной одежды и корзин с обувью и другими вещами стояла корзина с устройствами, которым обычно место в секс-шопах. Но не это страшно: до тех игрушек добрались дети и быстро разобрались, как они включаются, начали играть и биться ими, словно на мечах", - написали в Сети.

К слову, буквально неделей ранее похожая история случилась и в Днепре. В двух секонд-хендах в отделе игрушек нашли резиновую женщину и фаллоимитатор.

Напомним, ранее выпустили фаллоимитатор в помощь жертвам пожаров в Австралии. До этого в Одессе во время предвыборного концерта с неба упал фаллоимитатор.