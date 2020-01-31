Лия Сильвер: жаркие и сексуальные фото порноактрисы, взбудоражившей Миротворец

Лия Сильвер (творческий псевдоним Liya Silver; реальное имя — Кристина Щербинина; дата рождения - 25 февраля 1999 года, Санкт-Петербург, РФ).

Девушка начала устраивать секс на камеру для порно с мая 2018-года. Ей тогда едва минуло 19 лет. Причем одной из ее первых съемок стал анальный секс для популярной студии Tushy. С тех пор Сильвер регулярно участвует в съемках порно в разных жанрах - мастурбация, тройничок , традиционный секс, межрасовый секс. Она известна также съемками вместе с самой топовой сейчас российской порнозвездой Jia Lissa (Юлией Чирковой). В 2019-м Лия Сильвер стала одной из героинь документального фильма о порно, снятого Алексеем Пивоваровым для собственного проекта Редакция.

Девушка снимается как для американских, так и для европейских студий, в числе которых такие популярные - Babes, DDF, Mofos, Reality Kings, студии Vixen Media Group (Blacked, Tushy и Vixen), Marc Dorcel Studio.

Напомним, ранее шикарная блондинка-порнозвезда Джесса Роудс (Jessa Rhodes) побаловала фанатов телом в откровенном белье. До этого ее порнозвезда Кали Розес (Kali Roses) без стеснения "светанула" смачными прелестями на фото.