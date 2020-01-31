Во все тяжкие: юная школьница поругалась с родителями и занялась сексом с первым встречным

Школьница / Flickr

В российской глубинке, Омской области, 15-летняя школьница устроила ссору с родителями, а потом занялась сексом с первым попавшимся парнем.

Сексуальный "беспредел" девушка устроила в одном из сел Русско-Полянского района. Школьница поругалась с родителями и ушла из дома. Они пытались найти блудную дочь, но нигде у друзей и соседей ее не отыскали.

В конечном итоге школьница вернулась домой сама ранним утром. Она рассказала родителям, что ночь провела в компании молодежи, а с одним 19-летним парнем даже занялась сексом.

Напомним, ранее В Санкт-Петербурге 14-летняя школьница призналась родителям, что уже несколько месяцев наслаждается групповым сексом с двумя 19-летними студентами. До этого в Омске школьниц принудили заниматься сексом в борделе.