Похотливый отпуск: на Филиппинах туристы занялись сексом и "плюнули" на полицию

Секс на пляже. Иллюстративное фото / tengrinews.kz/

Пара туристов занялась сексом на песчаном пляже самого дорого курорта Филиппинского архипелага - острова Боракай и проигнорировала приказ полиции остановиться.

Соответствующее сообщение опубликовало известное британское издание-таблоид Daily Mail. По данным журналистов, 26-летная пара туристов Жасмин Нелли (Jasmine Nelly) и Энтони Каррио (Anthony Carrio) на виду у всех скинули плавки и купальник, а затем начали секс. Местные жители быстро вызвали полицию.

Однако, парочка настолько напилась, что пыталась продолжить секс, даже когда на них надели наручники и усадили в полицейскую машину.

"Их не смущало то, что на них все смотрят. Грудь женщины и гениталии мужчины были полностью обнажены. Они были настолько поглощены друг другом, что не замечали того, что происходит вокруг", — рассказал капрал Джоэл Бангаора (Joel Bangaora).

Обоих туристов арестовали, судебное разбирательство назначено на февраль. Похотливые путешественники уплатили залог в размере шести тысяч филиппинских песо (около трех тысяч гривен) и были освобождены до заседания суда.

Напомним, ранее в Таиланде местная полиция арестовала пару российских туристов - за секс прямо на песчаном пляже популярного курорта Паттайе.