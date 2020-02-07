В пучине разврата: педагог склонял к сексу своих несовершеннолетних учениц

Школьница. Иллюстративное фото / SM News

В российской глубинке, городе Омск, 35-летний педагог-фотограф областной Станции юных техников совратил восемь учениц - в возрасте от 12 до 15 лет.

Ситуация начала раскручиваться, когда мужчина потрогал за грудь двух девочек-подростков. Впоследствии на его компьютере нашли сотни интимных девичьих фото

Более того, в рамках расследования выяснилось, что с двумя ученицами мужчина имел секс. Согласно российскому законодательству, за все вышеуказанные действия ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, ранее В Санкт-Петербурге 14-летняя школьница шокировала родителей признанием - она уже несколько месяцев наслаждается групповым сексом со старшими на несколько лет студентами. Позднее в Омской области 15-летняя школьница поругалась с родителями и занялась сексом с первым встречным.