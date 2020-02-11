Типичный мужик: блогер среди бела дня выгулял на поводке девушку в белье - видео

Девушка в белье на поводке у блогера / скриншот из видео

В российской глубинке, городе Нижний Новгород, скандальный блогер устроил новую выходку.

Парень среди бела дня в крупном торговом центре Седьмое небо" вышел в атриум, ведя на поводке девушку, облаченную лишь в сексуальное нижнее белье черного цвета.

"Все рано или поздно показывают то, что, по их мнению, достойно показа. К счастью, большинство женщин показывает тело", — подписал видеозапись акции в Instagram Молодцов.

К слову, ранее блогер под видеокамеры ложился под грузовик и под поезд в метро, а также блогер ездил по улицам Нижнегого Новгорода на картонном джипе Мерседес-Гелендваген.

Напомним, ранее в России, в городе Уфа, обнаженная девушка на улице "терлась" об авто среди пешеходом. До этого голая модель погибла, выпав из окна после секс-вечеринки с миллиардером.