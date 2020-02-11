Когда и в какой день недели нельзя выносить мусор и почему

Почему нельзя выкидывать мусор вечером-ночью и когда именно выносить мусор

Большинство людей хоть раз в жизни да слышали примету: нельзя выносить мусор вечером или ночью.

Многие хозяйки до сих пор стараются подгадать с домашними делами так, что вынести мусор по утру, или даже хранят пакет с сором на балконе или у входной двери в подъезде до самого утра (чтоб прихватить с собой уже по пути на работу).

Старая примета так объясняет, почему нельзя выкидывать мусор вечером-ночью: выкинешь мусор вечером – окажется в круговерти скандалов, будет дом твой грязным из-за сплетен, разборок и прочей негативной энергетики.

Читайте такжеПочему нельзя, чтобы собака выла: приметы и заговорПо этой теории народной мудрости, возле мусорного ведра в доме обитает нечисть, устраивая там посиделки и свои мини-шабаши. Если вынести мусор вечером, то нечисть без своего "маяка" разбредется по всему дому, может перебраться в самое неожиданное место – и тогда придется чистить все жилище.

Вторая причина – вынося мусор после заката солнца, человек якобы выбрасывает и собственное материальное благополучие.

Третья причина – на выброшенные в потемках вещи (особенно личные – одежду, кружку, из которой пили, и пр.) может навести порчу ведьмовское отродье, утверждает поверье.

Так что сторонники всяких энергетических практик точно знают, когда выносить мусор по фен шуй – только утром, после восхода солнца.

Многие еще интересуются: в какой день недели нельзя выносить мусор. Этот вопрос непосредственно связан с другим – можно ли выносить мусор в воскресенье. Как можно догадаться: нельзя выносить мусор в воскресенье из религиозных соображений: этим человек как бы загрязняет дух воскресного дня, который в религии считается праздничным, днем отдыха.

То же самое говорится и про церковные праздники: нельзя выносить мусор на Пасху, на Рождество, на Троицу и т.д. Большинство из великих православных праздников как раз, кстати, и припадают на воскресенье. Но даже если какие-то из них выпадают на другой день недели (Сретение 2020, к примеру, мы отмечаем уже в эту субботу) – мусор в этот день не выкидывают.

В воскресенье и на православные праздники вообще не принято работать, так что и выбрасывать вроде как нечего.

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Что делать, если вынес мусор вечером

Считается, что предупредить сплетни и безденежье можно специальным заговором: "Выношу ненужное из дома, а счастье и достаток оставляю" – если таки выносишь мусор вечером.

Есть даже целый обряд, как правильно выносить мусор. Надо несколько раз прочесть над ним заговор, водя сверху зажженной церковной свечой: "Пламенем свечи и с Божьей помощью освобождаю эти вещи от своей энергии, благодарю их за службу и полностью отпускаю. Аминь".