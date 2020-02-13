Баловники и затейники: какие товары для секса больше всего любят украинцы

Секс. Иллюстративное фото / УНИАН

В сети опубликовали детальную информацию о том какие товары для секса больше всего покупали украинцы в минувшем году.

Статистику составили и обнародовали сотрудники портала Lovespace. Согласно ней, в 2019-м украинцы приобрели более 100 тысяч секс-товаров. Сильнее всего раскупались смазки ака лубриканты.

На втором месте вибраторы (10,5%), на третьем и четвертом - вагины и мастурбаторы (7%). Далее идут анальные пробки (7%), искусственные пенисы (6%), аксессуары для БДСМ (5,5%), тампоны (4%) и вагинальные шарики ( 4%).

Интересно, что искусственные вагины и мастурбаторы популярны в Ивано-Франковской, Днепропетровской, Киевской, Тернопольской и Харьковской областях.

Вибраторы чаще всего заказывали в Днепропетровской, Киевской, Львовской, Одесской и Харьковской областях. Анальные пробки — в Винницкой, Киевской, Донецкой, Житомирской и Кировоградской областях.

Маленькая любопытная делать - срочную доставку на Киевский ж/д вокзал чаще всего оформляли для массажеров простаты.

Напомним, ранее в Сети был опубликован топ-5 лучших поз для секса с игрушками. До этого Главред рассказывал, как легко и просто устроить интим дома с самодельными секс-гаджетами.