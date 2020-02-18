Похотливые гости: в Азии туристы сняли домашнее порно в святыне

Теперь похотливых и молодых туристов из Италии ищут все правохранители страны Мьянма.
В азиатской стране Мьянма (полуостров Индгокитай) разыскивают 23-летних итальянцев-туристов - парня и девушку. Те сняли любительское порно в религиозной святыне.
Соответствующее сообщение опубликовало местное издание The Myanmar Times. Как сообщают в Министерстве туризма страны, снимки иностранцев уже разысланы менеджерам множества отелей Мьянмы.
В этой азиатской стране секс в религиозной святыне считается преступлением. Иностранцам в случае поимки может грозить до двух лет тюремного заключения.
Порно, снятое в святыне, обнаружили пользователи одного из тематических сайтов. Жители страны были возмущены таким видео и призвали власти всемерно усилить меры безопасности в популярных туристических местах Мьянмы.
Напомним, ранее в России, в столице Республики Татарстан, городе Казань, парень и девушка занялись сексом прямо близ церкви святого Кирилла Казанского. Пара устроила сеанс интима не обращая никакого внимания на прохожих и не реагируя на их возмущенные замечания. Позднее на популярном курорте в Турции турист и туристка среди белого устроили публичный секс − прямо в море неподалеку от забитого людьми пляжа (на надувном матрасе).