Красотка-порноактриса побаловала фанатов тугим телом в белье

Дэни Дэниелс (Dani Daniels; род. 23 сентября 1989 года, округ Ориндж, Калифорния, США) — американская модель, порноактриса, порнорежиссер, художница и стриптизерша.

Имеет в своей родословной чешские, английские и немецкие корни. Школьницей она была успешной спортсменкой, но впоследствии попыталась выбрать себе карьеру художника. Дэниелс пошла в стриптиз, чтобы погасить свою задолженность перед художественной школой.

Сценический псевдоним она взяла себе из имени бросившего ее бойфренда - чтобы отомстить. Начала сниматься в порно в январе 2011 года - сперва, правда, только в сценах с девушками. Немногим позже, в августе 2012-го, Дэниелс начала устраивать секс на камеру и с мужчинами.

По состоянию на 2020-й Дэни Дэниэлс снялась в 745 порнороликах и порнофильмах.

Напомним, ранее экзотическая порноактриса-азиатка Аса Акира побаловала фанатов сексуальными снимками. Позднее красавица-порноактриса Гавана Джинджер блеснула тугими прелестями тела в белье.