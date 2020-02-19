Тяга к знаниям: пара сняла любительское порно в библиотеке

Секс в библиотеке. Иллюстративное фото / velvet.by/

В городе Санта-Моника (штата Калифорния), девушка снялась в любительском порно в библиотеке. Получившееся видео было быстро опубликовано на порносайте Pornhub.

Соответствующее сообщение опубликовали журналисты CBS Los Angeles. Выяснилось, что запись была сделана среди бела дня в библиотеке Оушен Парк". Причем до этого девушка ходила голой возле здания и рядом с местной начальной школой.

По данным журналистов, лицо мужчины, участвующего в порно, как таковое не показывается, а личность девушки установить удалось. Оказалось, она уже далеко не первый раз занималась сексом на камеру.

Местные власти пока не стали комментировать журналистам инцидент.

Напомним, ранее в Англии, в больнице Святого Албана (Восточный Лондон), пара сняла порно (прямо в коридоре). В ролике девушка, одетая в униформу медсестры, орально ублажала мужчину.