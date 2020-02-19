Порнозвезда-спортсменка порадовала фанатов сексуальными образами

Криста Айн (Krista Ayne) — американская эромодель и порноактриса. Она родилась 30 июля 1982 года на Статен-Айленде - в одном из больших районов Нью-Йорка.

С 9 лет Криста начала сниматься как модель и принимала участие в рекламных кампаниях для популярных брендов (Verizon, Azzure Denim, Paco Jeans и т.д.) В порно она пришла в начале 2000-х. И с тех пор успела сняться в нескольких сотнях порнофильмов и порнороликов. А 2006-го Айн известна и как актриса обычного кино, снявшаяся в нескольких фильмах и телесериалах ("Секс в большом городе", "Закон и порядок", "Клан Сопрано"). Правда, в основном в эпизодах.

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