Москва вздохнула свободно: дым рассеялся

Воздух в Москве в среду утром чистый, смога не наблюдается, сообщает Эхо Москвы. Ситуация со смогом несколько улучшилась уже в понедельник - содержание угарного газа в воздухе столицы вечером было в два раза ниже предельно допустимой концентрации. Во вторник утром смога стало еще меньше. В настоящее время на улицах Москвы нет задымленности и не чувствуется запах гари, горожане и гости города могут дышать свободно. Аномальная жара и засуха установились в московском регионе с середины июня, они привели к природным пожарам в Подмосковье. В результате российская столица почти две недели была окутана дымом.