В скором времени Днепр может превратиться в болото

Из-за жары и неочищенных стоков в воде Днепра размножаются сине-зеленые водоросли, превращая реку в болото, передает ТСН. Экологи утверждают, что дальнейшая бездеятельность грозит не только потерей главной водной артерии страны, но и эпидемиями. Более масштабное, чем в предыдущие годы размножение сине-зеленых водорослей провоцирует не столько жаркая погода, сколько замедление речного течения, говорит представитель общественного движения «За право граждан на экологическую безопасность» Владимир Гончаренко. Сейчас скорость движения воды в 4-5 раз меньше, чем нужно. Это произошло из-за заиления речного дна, а его уровень, по словам эколога, в некоторых местах поднялся более чем на метр. Еще 15 лет назад дно чистили и углубляли, сейчас этого уже никто не делает, и река постепенно заиливается, превращаясь в болото. К этому добавляются плохо очищенные промышленные стоки и вообще неочищенные дождевые. Как следствие, говорят специалисты, рыба погибает, а вода становится опасной для человека. Купаться в ней опасно, ведь возбудители болезней и ядовитые вещества неорганического происхождения, могут проникать в организм даже через кожу. Кроме того, Днепр - главный источник питьевой воды для нескольких регионов Украины, а чтобы сделать ее пригодной для употребления, нужно все больше химикатов. Информацию экологов подтвердили и в санэпидстанции Днепропетровска. Именно из-за состояния воды и побережья в городе официально разрешили открыть только один пляж.