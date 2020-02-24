"За православное искусство": в РФ порнозвезде дали грамоту от Путина

порнозвезда Nimfa Viola/ скриншот из видео

Известная российская порнозвезда Елена Михайлова (которую миллионы пользователей Сети знают как Nimfa Viola), оказывается, получила в награду грамоту Администрации президента РФ Владимира Путина. Причем с формулировкой - "За вклад в православное искусство".

Соответствующее сообщение сама Елена опубликовала на своей странице, присовокупив к посту фотокопию грамоты.

Как сообщают в Сети, у Михайловой не самая обычная биография как для порнозвезды (известной по порнороликам категорий Milf и Mature). Она состоит в браке и воспитывает взрослых сыновей. Кроме того, Михайлова - позиционирует себя как православная верующая, а также мастер-ювелир. Собственно, грамоту ей выдали как раз за изготовление ювелирных украшений по христианской тематике.

Напомним, ранее сообщалось о том, что российскую порноактрису Кристину Щербинину (сценический псевдоним - Лия Сильвер, Liya Silver), добавили в базу портала Миротворец. Известно, что 21-летнюю порноактрису так "наказали" за поездку в 2018-м в аннексированный РФ Крым - ради съемок в эротической фотосессии.