Натруженные ноги: эксперты рассказали, сколько секса нужно для удовлетворения

Женщина и мужчина. Иллюстративное фото / Яндекс. Дзен

Сотрудники популярного портала llicit, предназначенного для онлайн-знакомств, провели исследование - с целью установить идеальное количество секс-партнеров.

Результаты опубликовали журналисты немецкого издания Freundin. Согласно обнародованным данным, оптимальное количество партнеров - ровно десять. Именно с таким количеством любовников/любовниц приходит опыт. 35% женщин, принявших участие в опросе, указали, что за весь период половой жизни у них был секс с 8-12 мужчинами.

Кроме того, в результата опроса выяснилось, что 35% женщин хотели бы достоверно знать, сколько у их нынешних партнеров было до этого любовниц. И лишь 30% мужчин хотели бы знать в деталях сексуальную историю своих партнерш.

Напомним, ранее в Сети рассказали, как уличить партнера в сексе на стороне. Позднее эксперт рассказал, почему женщины скрывают число секс-партнеров.