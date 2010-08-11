В деле о взрыве запорожского храма – новые подробности

В деле об июльском взрыве запорожского Свято-Покровского храма появились новые подробности, пишет «Сегодня». «Пономарь Евгений Федорченко, как и его экс-коллега Антон Харитонов, на допросах признал свою вину, — рассказал газете источник в запорожском облуправлении МВД. — Он показал, как занес и оставил в храме взрывное устройство (в действие его привел таймер). Но сложность в том, что подозреваемые меняли свои показания, в них были нестыковки, то есть мы еще выясняем их причастность к взрыву, как и роль во всем этом Харитонова. После задержания этих парней поиск других подозреваемых мы не прекращаем. Также мы установили, что бомбу делало третье лицо, кто именно — еще неизвестно (напомним, что арестован также брат Харитонова Сергей. — Авт.). Подробную инструкцию изготовитель адской машинки нашел в Интернете. Мотив тот же — месть священникам за увольнение Харитонова: парни дружили, и, возможно, Федорченко решил помочь». Им инкриминируют три статьи УК, среди которых «Умышленное убийство» (погибла 80-летняя монашка, 8 человек ранены). Родные Евгения, как и Антона, возмущены тем, что в милиции считают парня причастным ко взрыву. «Какая бомба?.. У Жени зрение минус 11! Его по этой причине не взяли в армию», — рассказала «Сегодня» мама Евгения Ирина Пашковская. По словам адвоката парня Ларисы Шевчук, ей вчера дали возможность впервые увидеться с подзащитным. «Выглядел нормально, без следов побоев. Но поговорить не смогли — на это нужно отдельное разрешение», — рассказала Шевчук. Родственники защищают и еще двоих арестованных — экс-пономаря храма Антона Харитонова и его брата Сергея Демина: уверены, что их оклеветали. Официально в запорожской милиции расследование не комментируют, ссылаясь на тайну следствия.