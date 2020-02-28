Секс-Робин Гуды: в Сеть выложили терабайты халявного порно с OnlyFans

Логотип OnlyFans / The Verge

В Сети внезапно опубликовали тысячи сексуальных фото и порновидео девушек-моделей с популярнейшего сервиса OnlyFans.

По данным портала The Verge, общий размер файлов составил более полутора терабайт.

По информации портала OnlyFans, никакого взлома не было, а порнофото и порновидео были собраны в один архив из множества разных источников - в первую очередь из соцсетей. Кроме того, большая группа пользоваталей Сети сперва покупали контент, накапливая его, а потом разом поделились им с остальными.

Пользовательницы OnlyFans чаще всего используют сайт для того, чтобы торговать своими сексуальными фото и видео. В их числе популярнейшие модели и Instagram-блогерши.

Напомним, ранее в интернет "слили" откровенные снимки экс-звезды реалити-шоу Дома-2 и светской львицы Алены Водонаевой. Позднее Наталья Рудова показала свою возбужденную грудь и голые ягодицы на откровенном видео.