"Треть людей погибнет": священник рассказал, как спастись от коронавируса

Коронавирус в Украине – священник рассказал, как спастись / GettyImages

Украинцев, которых эвакуируют из стран, где бушует коронавирус, на родине должны встречать с радостью, призвал наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, митрополит Павел.

"Меня очень возмутили действия нашей братии в Украине (напомним, священник ПЦУ подстрекал людей в Новых Санжарах к протесту – ред.), которые разжигают между верующими и неверующими людьми вот это противостояние против своего народа", – отметил он.

Митрополит Павел уверен: люди, которые протестовали против эвакуации украинцев из Уханя, которые жаловались, что "не в тот самолет попала ракета", а также львовские врачи, которые со слезами радости и под гимн Украины встречали новость о том, что эвакуированные попали не к ним – все они достойны самого строго порицания.

Читайте также"Путин ху*ло": Супрун шокировала способом борьбы с коронавирусомОн напомнил, что беда может затронуть каждого. И призвал задуматься: а что бы делал человек, если бы речь шла о его собственном ребенке, попавшем в карантин.

Настоятель лавры напомнил, что история знает немало людей, которые в условиях эпидемии помогали людям – и не заразились, то есть смогли уберечь не только душу, но и тело.

"Поэтому, братья-сестры, лучше всего объединиться на молитве – и не делить на своих и чужих, не делить Украину. Не надо бояться то, что может не произойти. Ведь где всего более этого боятся – там и будет… Давайте будем стараться жить благочестиво. И если даже Господь послал людей или отдохнуть, или просто поехали по каким-то вопросам, и попали в беду – мы с радостью должны встретить их, должны дать им место. Потому что они уже так настрадались и столько уже пережили. Поэтому не поступайте так, не позорьте страну, которую мы уже так опозорили во всех направлениях. И пускай Господь поможет каждому из нас найти тот истинный путь, который ведет к тихой пристани Царства Небесного", – выступил митрополит с напутствием.

Читайте такжеКак правильно войти в Великий пост и как есть картошку и не толстетьВладыка Павел подчеркнул, что подобные действия особенно греховны в преддверии Великого поста 2020.

"Как раз перед постом мы должны простить друг друга и не думать, что мы чем-то лучше других – чтобы не постигло нас еще худшее наказание", – пояснил он.

Он напомнил, что в последней книге Нового Завета, известной как Апокалипсис, говорится о великих испытаниях, которые настигнут человечество.

"…и желаю вам почитать Апокалипсис: тайна там величайшая. Но там сказано, что придут какие-то испытания – и третья часть людей на Земле погибнет. Даже если мы не пустим никого – все равно это придет к нам, потому что Господь сказал: "Если вы не послужили единому от малого – вы не послужили и мне".

Если мы не приняли наших родных, близких людей – так мы Христа тем более не принимаем и гоним его.

Пускай Господь даст мудрости и взаимопонимания", – призвал митрополит Павел.

Напомним, на Тернопольщине провели молебен против эвакуированных из Китая. Местные жители пели молебны Богородице – чтобы та не допустила приезда в регион украинцев, эвакуированных самолетом из охваченного коронавирусом Китая.

Читайте такжеС топорами и вилами: в Румынии массовые протесты из-за коронавирусаКак известно, Львовщина испугалась "биологического оружия". Бывший губернатор Львовской области и депутат от фракции Европейская солидарность Олег Синютка раздул панику из-за того, что в его регион – по его же словам – прибывает самолет с эвакуированными из Китая украинцами. Подавляющее большинство комментаторов под постом настроения Синютки разделяют: они категорически против принимать у себя своих же соотечественников.

Власть Тернопольщины также испугалась "геноцида из Уханя". Местные власти в один голос заявили о том, что никаких соотечественников из Китая они принимать не будут.

Напомним, жители Новых Санжар встретили самолет из Уханя локальной войной. Жители города Полтавской области взбунтовались против размещения в местном санатории тех, кто вернулся из Китая.