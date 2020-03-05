Бьющий по глазам соблазн: в Сеть выложили подборку яркой и пестрой эротики 18+

В Сеть выложили подборку ярких до пестроты эротических фото известного фотографа из Ирландии Тони Келли (Tony Kelly).

Он родился в Дублине в 1975 году, сообщает специализированный портал Камералабс. Карьеру Келли начал фоторепортером в местных изданиях, снимая в том числе гражданские и военные конфликты в Руанде и Афганистане. Затем он транзитом через солнечную Барселону перебрался в Лос-Анджелес. Где и окончательно занялся работой в фешн-индустрии.

Арт-директор популярнейшего глянца Vanity Fair Марко Финацци рассказывал: "Когда вам нужен цвет, ирония и юмор, его имя первое, что приходит на ум. Думать масштабно, вспоминать о Тони Келли!".

Критики отмечают в фотографиях Келли динамизм, эротичность, взаимоотношения, нарушенные границы, неприглядные эмоции и кричащий (прямо вопящие изо всех сил) цвета.

Напомним, ранее в Сеть выложили подборку шикарных эротических фото Антуана Вергла. До этого в Сети опубликовали подборку экспрессивных и эротических фотографий авторства фотографа Нади Ли Коэн.