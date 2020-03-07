Не пытайтесь повторить: эксперты рассказали, чем порно отличается от реального секса

Секс в порно и в реале очень отличается / Люкс ФМ

Это станет для многих открытием, но - секс, показанный в порно всерьез отличается от интима в реальной жизни.

Об этом сообщают западные психологи и сексологи. Они провели опрос и составили сравнительную таблицу секса в порно и секса в реальной жизни:

1. Средняя длина пениса порноактера - от 15 до 23 сантиметров, а обычного мужчины - от 12 до 17 сантиметров.

2. Порноактеры и порноактриса практически полностью удаляют волосяной покров на своих гениталиях, а 65% женщин и 85% мужчин этого не делают или делают редко.

3. Порноактрисы много времени, сил и денег тратят на уход за вагиной. В реальной жизни женские гениталии получаются совершенно разных форм и цветов.

4. Обычные люди способны подготовиться к сексу за 10-12 минут, а порноактеры готовятся к кульминации порой по несколько суток. Не говоря уже о том, что три четверты 75% мужчин в жизни кончают в течение 3-5 минут.

5. В порнофильмах актрисы всегда якобы получают оргазм, а 71% женщин его почти никогда не чувствуют.

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