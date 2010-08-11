Трагедии, за которую до сих пор стыдно российскому флоту, - 10 лет (ФОТО)

Десять лет назад произошла одна из самых крупных и, можно даже сказать, нелепых аварий в истории флота России, которая запомнилась в том числе и высказыванием экс-президента РФ Владимира Путина «Она утонула», пишет «Сегодня». 12 августа 2000 года во время учений из-за взрыва торпеды на глубине 100 метров в Баренцевом море заглохла атомная подлодка «Курск» Северного флота РФ. Никого из 118 членов экипажа, некоторые из которых были родом из Украины, спасти не удалось. Хотя, как свидетельствуют поднятые на поверхность записки подводников, 23 человека закрылись в 9-м отсеке и продержались там, по официальным данным, от 4 до 8 часов (по неофициальным — двое суток), периодически выстукивая азбукой Морзе «SOS», что услышали аппараты наверху. Большинство же подводников с «Курска» погибли либо мгновенно в момент взрыва, либо от начавшегося после взрыва пожара. Лишь через год после аварии все тела членов экипажа были подняты на поверхность в рамках совместной с голландской фирмой Mammoet Transport BV операции. «За ту операцию нам до сих пор стыдно — у нас не оказалось подводных аппаратов, которые бы помогли присосаться к «Курску» и спасти хоть кого-то. Пришлось ждать помощи из-за рубежа, а это много времени заняло (когда прибывшие норвежские и британские водолазы-глубоководники вскрыли подлодку 20-21 августа, они констатировали смерть экипажа. - Ред.), — поделился своими воспоминаниями с «Сегодня» военный эксперт России Виктор Баранец, наблюдавший непосредственно на месте за операцией спасения, а затем, в 2001 году, — и поднятия со дна моря «Курска». — И сейчас, спустя 10 лет, еле-еле заметны подвижки в создании современного подводного флота. Спасательные подводные аппараты у нас появились, а больше никакого вывода из этой аварии власти и не сделали». Уголовное дело по факту гибели субмарины, на которое сразу был поставлен гриф «Секретно», было закрыто в июле 2002 года из-за отсутствия состава преступления. Его закрыли, так окончательно и не определив, что конкретно вызвало взрыв торпеды на борту. «Самое печальное, что причина гибели «Курска» как была, так и осталась загадкой, которую непонятно когда и кто разгадает. Существует минимум пять версий, и каждая претендует быть основной, — продолжает Баранец. — Это — неправильные действия личного состава во главе с капитаном; загрузка на борт неисправной торпеды, которая и взорвалась при попытке запуска; столкновение с подлодкой США, повлекшее деформацию пускового аппарата «Курска» и детонацию торпеды; попадание в «Курск» американской торпеды; и даже — что свои же и ударили по «Курску». За десять лет написана тысяча статей об этой катастрофе, много книг, но к единому мнению специалисты так и не пришли».