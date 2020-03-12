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Новая профессия: в США БДСМ-порнозвезда подалась в политику

12 марта 2020, 04:08

Говоря по правде, даже в США политика не столь сильно отличается от жесткого порно с БДСМ.

Порно, БДСМ
Звезда БДСМ-порно Молли Смэш идет в политику / Jam Press

В США известная порноактриса и звезда БДСМ-порно Чейз Ткач, работающая под псевдонимом Молли Смэш, обьявила о начале своей политической карьеры. 

Соответствующее сообщение опубликовал западный таблоид Daily Star.

Девушка баллотируется на пост председателя отделения Либертарианской партии в Нью-Йорке. Ткач начала сниматься в порно сразу после того, как достигла 18-летнего возраста.  

Некоторое время она трудилась вебкам-порномоделью, а потом стала профессиональной доминатрикс. По словам Ткач, именно субкультура БДСМ стала "терапией от беспокойного состояния".

Порнозвезда также отмечает, что уже успела получить довольно сильную поддержку своей политической карьеры от сторонников и коллег.

Напомним, ранее в Сети появились советы женщины, работающей т.н. "доминатрикс" по тому, как нужно заниматься жестким сексом (в стиле BDSM).  До этого ученые выяснили, почему кошатники склонны к грубому сексу и BDSM.

БДСМ порно секс политика
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