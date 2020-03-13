Кошмар матери: женщине прислали домашнее порно с ее дочерью-школьницей

Женщина, ноутбук / Just-life.club

В Москве горожанке в социальных сетях прислали видеоролик с домашним порно. В записи ее дочь - несовершеннолетняя школьница занималась сексом с парнем.

Соответствующее сообщение опубликовали журналисты канала РЕН ТВ. Женщина немедленно обратилась в полицию. По ее словам, в порноролике ее восьмиклассница-дочь отдавалась парню. О возрасте любовника полицейским ничего выяснить пока не удалось.

В настоящее время правоохранители проводят доследственную проверку.

Напомним, ранее в российском Санкт-Петербурге задержали гражданина Казахстан - по подозрению в растлении несовершеннолетней школьницы и съемок порно с ней. То есть мужчина не только добился от несовершеннолетней школьницы секса, но и снимал процесс полового акта на камеру. Но на этом мигрант не остановился и опубликовал полученные порноролики через всемирную Сеть.