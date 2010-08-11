На Донетчине грузовик столкнулся с микроавтобусом: есть пострадавшие

В Донецкой области при столкновении микроавтобуса с грузовиком один человек погиб, 14 - пострадали. Как сообщили УНИАНу в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, дорожно-транспортное происшествие произошло вчера в Ясиноватском районе, на 87 км автодороги Славянск – Донецк – Мариуполь. Водитель микроавтобуса Mercedes-Bens-Sprinter во время выполнения обгона грузового автомобиля КамАЗ-5210 не справился с управлением и допустил касательное столкновение с грузовиком. Пострадавших в ДТП с травмами различных степеней тяжести госпитализировали в больницы Ясиноватского, Константиновского районов и г. Авдеевка.