Ученые рассказали, как связана туалетная бумага с коронавирусом

Туалетная бумага / Pixabay

Паникуя из-за мировой пандемии китайского коронавируса Covid-19, люди массово закупают не только медицинские маски или продукты, но и рулоны туалетной бумаги.

Портал World Economic Forum опросил экспертов-психологов на предмет того, почему сложилась такая ситуация.

"Туалетная бумага символизирует контроль. Когда люди слышат о коронавирус, они боятся потерять контроль, а туалетная бумага выглядит как способ, по крайней мере, обеспечить гигиену и чистот", - объяснила доктор Ники Эдвардс, преподаватель Квинслендского технологического университета по вопросам общественного здоровья и социальной работы (Австралия).

По словам ее коллеги из Университета Мельбурна доктора Брайана Кука, для людей туалетная бумага, без вариантов, является признаком контроля и безопасности,

"Для западного человека является так называемый "фу-эффект", когда речь идет о гигиене без использования туалетной бумаги. К тому же людям нравится чувствовать, что они "что-то делают", когда чувствуют опасность", - рассказал он.

Напомним, ранее, в среду, 11 марта, Кабинет министров Украины ввел карантин по всей стране в связи со вспышкой коронавируса в мире. Главред в деталях рассказал, чем принятые правительством меры грозят украинцам.