Сексом по инфекции: русская порнозвезда предложила отдаться за вакцину от коронавируса

Порнозвезда Лола Тайлор предложила секс разработчику вакцины от коронавируса / Genius

Российская порнозвезда Любовь Бушуева (известная под псевдонимом Lola Taylor), заявила о том, что готова заняться сексом с любым, кто сможет придумать вакцину против коронавируса.

Об этом девушка написала на своей странице в соцсети Instagram. Сама Бушуева сейчас заразилась острой респираторно-вирусной инфекцией и на данный момент находится в карантине.

Напомним, ранее известная российская порнозвезда Елена Михайлова (псевдоним - Nimfa Viola) получила в награду грамоту от Администрации президента РФ Владимира Путина. Причем с формулировкой - "За вклад в православное искусство".