Сделка ради ц*лки: студентка-красотка продала девственность за круглую сумму

Продавшая девственность 21-летняя Изабелла / Daily mail

21-летняя Изабелла, студентка одного из немецких вузов, успешно продала право первого секса с собой (ака девственность) за 1,5 млн евро.

Соответствующее сообщение опубликовал британский таблоид Daily Mail. Девушка провела сделку через специализированный веб-портал и, тем самым, осуществила давнюю мечту. Изабелла выбрала предложения своего соотечественника - футбольного менеджера.

Мужчина за процесс дефлорации раскошелился на 1,4 млн евро (около 41,3 млн гривен). Перед сексом он, кстати, вызвал гинеколога, который проверил - действительно ли девушка девственница.

После же секса, по словам Изабеллы, он подарил ей очень дорогую сумку от Gucci в подарок и рассказал несколько увлекательных историй об известных футболистах.

Интересно, что девушка планирует и дальше встречаться ради секса футбольным менеджером. За это он будет ей каждый месяц давать 10 тысяч евро (29,5 тысячи гривен). Вырученные же за продажу девственности деньги Изабелла хочет потратить на покупки, путешествия и помощь семье, а также на собственный бизнес.

Напомним, ранее модель Махбубом Мамедзаде из Азербайджана подыскала покупателя на свою девственность за 2,4 миллиона евро (около 74 миллионов гривен). Девушка решилась на такой поступок ради денег для матери.