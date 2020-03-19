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Коронавирус спровоцирует всплеск разводов: в чем причина

19 марта 2020, 03:50

Во время карантина обещание "и в горе, и в радости" может не сработать.

пара
Из-за карантина парам придется слишком много времени проводить вместе / Фото pixabay.com

Китайский коронавирус COVID-19, который пачками "косит" людей по всему миру и уже начинает отражаться на экономике стран, оказывается, может негативно повлиять и на семейную жизнь.

По крайне мере в этом уверена один из самых знаменитых "звездных" адвокатов по разводам Великобритании баронесса Шеклтон Белгравийская. Она прогнозирует просто всплеск разводов не только в Британии, но и во всем мире, пишет The Daily Mail. 

Объясняет свой прогноз адвокат весьма логически - из-за жесткого карантина, введенного во многих странах, люди будут вынуждены месяцами сидеть дома один на один с супругой/супругом. С одной стороны, период карантина – это возможность побыть вместе для людей, которые постоянно работают, а с другой – может спровоцировать волну взаимного раздражения, скандалов, упреков и, как следствие, тяжелых семейных конфликтов.

"У нас бывает пик разводов после совместных летних отпусков или затяжных рождественских праздников, когда супруги неделями находятся вместе. А здесь речь может идти о месяцах самоизоляции! Могу представить, какую это вызовет волну негатива в семьях, как будто бы запертых на космических кораблях. Количество разводов намного увеличится!", - считает баронесса.

Читайте такжеЭксперт рассказал, как изменится жизнь людей из-за коронавирусаК слову, Шеклтон Белгравийская (Shackleton of Belgravia) называют Стальной Магнолией. Ее клиентами были принц Уэльский, Мадонна и Лиам Галлахер, правитель эмирата Дубай шейх Мактум, а также Пол Маккартни и Хизер Миллс. Возможно, она знает, что говорит, и ее прогнозы могут оправдаться. Однако вместо того, чтобы ссориться со своей второй половиной, лучше посмотреть хороший фильм – благо, что  NBCUniversal с 20 марта запускает онлайн-кинотеатр, в котором зрители могут смотреть фильмы производства студии, на которые теперь не могут пойти из-за эпидемии коронавируса. Также, как сообщал Главред, можно "посетить" и онлайн-кинотеатр КиноПоиск HD. Его сделали бесплатным до апреля.

А можно провести время с супругом и более активно, к примеру, испробовать горячие секс-позы для пар, жаждущих новизны. Ну, или наконец-то заняться  фитнесом. Хоть из-за карантина и будут закрыты спортзалы, домашние тренировки еще никто не отменял. 

коронавирус карантин браки развод
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