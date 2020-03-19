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"Кого тянет налево": эксперты рассказали, как вычислить склонного к изменам мужчину

19 марта 2020, 00:57

Эксперты в очередной раз попытались выяснить - действительно ли все мужчины изменяют своим женам.

Секс
Секс на стороне мужчины практикуют весьма часто / Ivona Bigmir

Бородатые и татуированные мужчины более всего склонны к измене партнершам /женам. 

Соответствующие результаты опроса опубликовали эксперты-сотрудники сервиса онлайн-знакомств Illicit Encounters. Всего в исследовании поучаствовало около тысячи мужчин. Чаще всего изменяют мужчины с ухоженными бородами - постоянно посещающие барбершопы.

Из них 58% подтвердили свои измены партнершам.На втором месте - мужчины с густой щетиной на лице (52%), на третьем — длиннобородые (38%).  Те же люди, которые тщательно бреют лица, оказались самыми верными - из них в изменах сознались только 29%.

Кроме того, есть и прямая связь между количеством татуировок на теле мужчин и их тягой к сексу на стороне. В этой категории чаще всего изменяют обладатели наколок-"рукавов" (когда руки полностью татуированы).

Напомним, ранее психологи рассказали, как пережить секс партнера на стороне. Позднее ученые рассказали, почему мужчин тянет на секс на стороне.

секс интим измена мужчины
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