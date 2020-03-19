"Кого тянет налево": эксперты рассказали, как вычислить склонного к изменам мужчину

Эксперты в очередной раз попытались выяснить - действительно ли все мужчины изменяют своим женам.
Бородатые и татуированные мужчины более всего склонны к измене партнершам /женам.
Соответствующие результаты опроса опубликовали эксперты-сотрудники сервиса онлайн-знакомств Illicit Encounters. Всего в исследовании поучаствовало около тысячи мужчин. Чаще всего изменяют мужчины с ухоженными бородами - постоянно посещающие барбершопы.
Из них 58% подтвердили свои измены партнершам.На втором месте - мужчины с густой щетиной на лице (52%), на третьем — длиннобородые (38%). Те же люди, которые тщательно бреют лица, оказались самыми верными - из них в изменах сознались только 29%.
Кроме того, есть и прямая связь между количеством татуировок на теле мужчин и их тягой к сексу на стороне. В этой категории чаще всего изменяют обладатели наколок-"рукавов" (когда руки полностью татуированы).
Напомним, ранее психологи рассказали, как пережить секс партнера на стороне. Позднее ученые рассказали, почему мужчин тянет на секс на стороне.