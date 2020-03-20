Сила и жесткость: топ-3 поз для мужского доминирования в сексе

Для доминирования мужчин в сексе придумано много поз / Ивона Бигмир

Здесь нет особого секрета - хватает мужчин, которые в сексе любят главеноствовать и лидировать.

Портал Лайфхакер опросил экспертов и те составили рейтинг поз, которые лучше всего подходят к доминированию мужчин в сексе.

№1. "Стань моей сучкой". Классическая поза, при которой мужчина проникает сзади в женщину. Та лежит на кровати с подушкой под животом. Кроме того, в таком положении мужчине легко еще и стимулировать клитор рукой.

№2. "Королевство кривых зеркал". Такую позу легче всего назвать миссионерской наоборот. Правда, подойдет она скорее для экспериментов, чем для получения быстрого оргазма. Мужчина разворачивается и упирается лицом в ноги девушки. Врачи, однако, рекомендуют, слишком быстрый ритм не задавать - иначе есть угроза травмой.

№3. "Пахарь-трахарь". Поза - вариация догги-стайла. Она дает мужчине еще больше власти - потому что он удерживает ноги партнерши. Как колхозник, пашущий землю, удерживает меч. Причем эту позу можно практиковать стоя либо сидя.

Напомним, ранее в Сети опубликовали топ-3 лучших поз для жесткого секса. До этого эксперты составили топ-3 поз в сексе, которые любят мужчины.