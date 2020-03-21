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Принуждал к оргиям: порнозвезда пожаловалась на партнера-порноактера

21 марта 2020, 01:39

Порнозвезда Хизэр Ван со всеми жуткими деталями рассказала подробности своих токсичных отношений с порноактером Томми Вудом.

Порноактриса, Вон
Порноактриса Хизер Ван (Heather Vahn) / Imdb

Порнозвезда Хизэр Ван (Heather Vahn) раскрыла журналистам подробности своих токсичных отношений с порноактером Томми Вудом (Tommy Wood).

Она рассказала порталу The Daily Beast, что мужчина неоднократно избивал ее и совершал психологическое насилие над ней.

Более того, Вуд регулярно занимался групповым сексом с другими женщинами в их жилье и заставлял Ван тоже участвовать. 

К примеру, на одной из вечеринок он принудил ее к сексу с четырьмя партнерами.

Напомним, ранее 33-летняя тайская порноактриса Нонг Нэт развелась с 72-летним миллионером. Женщину не устраивала сексуальная и семейная жизнь.

Порноактриса порнозвезда сексуальные снимки
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