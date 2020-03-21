Принуждал к оргиям: порнозвезда пожаловалась на партнера-порноактера

Порнозвезда Хизэр Ван со всеми жуткими деталями рассказала подробности своих токсичных отношений с порноактером Томми Вудом.
Порнозвезда Хизэр Ван (Heather Vahn) раскрыла журналистам подробности своих токсичных отношений с порноактером Томми Вудом (Tommy Wood).
Она рассказала порталу The Daily Beast, что мужчина неоднократно избивал ее и совершал психологическое насилие над ней.
Более того, Вуд регулярно занимался групповым сексом с другими женщинами в их жилье и заставлял Ван тоже участвовать.
К примеру, на одной из вечеринок он принудил ее к сексу с четырьмя партнерами.
Напомним, ранее 33-летняя тайская порноактриса Нонг Нэт развелась с 72-летним миллионером. Женщину не устраивала сексуальная и семейная жизнь.