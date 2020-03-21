Принуждал к оргиям: порнозвезда пожаловалась на партнера-порноактера

Порноактриса Хизер Ван (Heather Vahn) / Imdb

Порнозвезда Хизэр Ван (Heather Vahn) раскрыла журналистам подробности своих токсичных отношений с порноактером Томми Вудом (Tommy Wood).

Она рассказала порталу The Daily Beast, что мужчина неоднократно избивал ее и совершал психологическое насилие над ней.

Более того, Вуд регулярно занимался групповым сексом с другими женщинами в их жилье и заставлял Ван тоже участвовать.

К примеру, на одной из вечеринок он принудил ее к сексу с четырьмя партнерами.

Напомним, ранее 33-летняя тайская порноактриса Нонг Нэт развелась с 72-летним миллионером. Женщину не устраивала сексуальная и семейная жизнь.