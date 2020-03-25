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Еще одна жертва: юная студентка покончила с собой из-за пандемии коронавируса

25 марта 2020, 18:15

Пандемия китайского коронавируса унесла новую жертву - в этом случае, правда, в побочном формате

Девушка, маска, карантин
Девушка, маска, карантин / Pixabay

В английском городе Норфолк 19-летняя Эмили Оуэн совершила самоубийство, боясь надолго попасть на карантин в связи с пандемией китайского коронавируса.

Соответствующее сообщение опубликовал британский таблоид The Sun. По данным журналистов, девушка была очень общительной, и поэтому ей было крайне тяжело смириться с тем, что "мир сузится", а она сама окажется "запертой в четырех стенах".

Кроме того, Эмили несколько лет подряд страдала от депрессии. Четыре года назад ей психиатры поставили диагноз "высокоэффективный аутизм", после чего она долго пыталась влиться в общество и социализироваться. В какой-то момент Эмили поняла, что не может жить без общения.

Напомним, ранее Борис Джонсон предупредил жителей Соединенного Королевства о том, что они должны быть готовы к смертям родных и близких из-за пандемии китайского коронавируса Covid-19. 

китайский коронавирус новости Великобритании самоубийство
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