Еще одна жертва: юная студентка покончила с собой из-за пандемии коронавируса

Пандемия китайского коронавируса унесла новую жертву - в этом случае, правда, в побочном формате
В английском городе Норфолк 19-летняя Эмили Оуэн совершила самоубийство, боясь надолго попасть на карантин в связи с пандемией китайского коронавируса.
Соответствующее сообщение опубликовал британский таблоид The Sun. По данным журналистов, девушка была очень общительной, и поэтому ей было крайне тяжело смириться с тем, что "мир сузится", а она сама окажется "запертой в четырех стенах".
Кроме того, Эмили несколько лет подряд страдала от депрессии. Четыре года назад ей психиатры поставили диагноз "высокоэффективный аутизм", после чего она долго пыталась влиться в общество и социализироваться. В какой-то момент Эмили поняла, что не может жить без общения.
Напомним, ранее Борис Джонсон предупредил жителей Соединенного Королевства о том, что они должны быть готовы к смертям родных и близких из-за пандемии китайского коронавируса Covid-19.